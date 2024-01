Aciertos y errores de la proclamación de Federico X de Dinamarca, por Nacho Montes

No hubo mucha pompa, ni invitados reales de otras monarquías, tan sólo un puñado de familiares y la primera ministra . Bueno y la multitud danesa que ha salido a las calles, nunca sabremos lo que han pensado de su rey en la intimidad, para aclamar a sus nuevos monarcas.

Todo me parece perfecto en Mary, no solo su indumentaria. Su compostura, su saber estar y su elegancia natural. La discreción y el silencio serán su mejor tesoro para que los daneses la veneren por los siglos de los siglos.

2. La reina Margarita y su correctísimo y poco llamativo dos piezas color ciruela , con toda la intención, para no ser protagonista de nada en esta abdicación a favor del nuevo rey.

5. Y correcto y regio estaba también, una cosa no quita la otra, el nuevo rey con su impecable uniforme militar . ¿Podemos decir lo mismo de su moral?

No ha habido errores, más allá de los gustos, en los estilismos de este día histórico. Pero aquí dejo, en este limbo entre lo acertado o no, el mensaje de un rey nuevo que hace tan sólo unas semanas deambulaba por las nocturnas calles de Madrid tras visitar a una señora que no era ni será nunca la reina Mary de Dinamarca. Que cada uno mastique este error como le plazca.