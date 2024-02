Aciertos y errores de los premios BAFTA 2024

17. No era mi favorito el Vuitton albaricoque de Emma Stone, pero eso no lo convierte en error.

18. El príncipe Guillermo y el perfecto terciopelo azul noche cuando no se quiere llevar el clásico negro.

19. Y David Beckham demostrando que donde esté un esmoquin clásico negro de toda la vida que se quite todo lo demás.

3. David Tennant y Georgina Moffett o cuando el oro no brilla como debiera.

7. ¿Verdad que Vera Wang e Isabel Preysler en una noche confusa podrían ser la misma persona? De rostro, digo. Anoche la diseñadora no epató con sus trapos.

8. No entendí los zapatroncos de Adjoa Andoh ni su collar de caracolas para una noche de cine. Su vestido naranja plisado nos vale para una buena fiesta de verano.

9 Si quieres ir a un evento y salir de la tarta como la estrella que no fuiste en la alfombra roja, pídele el modeli de perlas a Tatiana Korsakova.

10. Que Ryan Gosling me parece el NO guapo más sexy y besable del mundo es tan cierto como que anoche su modelito blanco de Gucci era un fracaso. Pero oigan, que yo me llevaba el fracaso a casa tan feliz. ¡Pues eso!