Aciertos y errores del I Premio ‘Women in Art’ de la revista Harper's Bazaar

Carmen Thyssen abrió ayer las puertas de su Museo a amigos y personajes de la sociedad para recoger el I Premio ‘Women in Art’ de la revista Harper's Bazaar en reconocimiento a su labor fundamental para mantener en España una de las colecciones de arte más importantes del mundo.

Ella nunca ha sido discreta en su dress code. Ayer no iba a ser diferente y sacó de su joyero todo el poderío de sus rubíes con diamantes. Y de su armario todos esos metros de tela que conforman sus vestidos y sus rosetones repollo.

1. No era la mejor de la noche, lo tengo claro. Pero ni mucho menos la peor y voy a hacer como con las buenas novias, darle el arranque preferente ya que era la homenajeada.

4. Carmen Lomana ha abierto el armario de Alejandro de Miguel para varios eventos en los últimos tiempos. No todo me gusta de él, pero su vestido rojo de ayer con mangas pagoda y escote de strass en transparencia era perfecto para ella en esa noche.

5. Inés Sastre volvió a los vestidos de noche, tras muchos años de divagaciones en pantalón, con este plisado champán de lentejuelas y cinturón negro de rosetón. No me convencía la sisa pero la vi guapa.

6. Esther Cañadas acababa de volver de Venecia. Igual se trajo consigo este vestido de cuerpo bustier y falda drapeada tan Versace, sin saber si lo era o no.

2. Los bajos de su mujer, Alicia Gutiérrez , no es que arrastrasen, que tiene su punto cuando es medido lo de cubrir el tacón, es que si no se dejó los dientes fue de puro de milagro.

3. Luz Casal es una diva en todos los aspectos. Y me fascina que lo sea eternamente. Peor yo ayer le habría arrancado esas botas gold con ese largo de falda tan complicado.

7. No, no le pillo el rollo a los guantes de gasa hasta la sisa de Esmeralda Pimentel. Sin ellos me habría gustado mucho más.