Aciertos y errores de la boda Marta Luisa de Noruega

1. La novia. Dicen que no hay novia fea, pero yo nunca he estado de acuerdo con esa generosa bondad. Marta Luisa de Noruega no estaba guapa con su rimbombante vestido de flores 3D , ese ramo gigante de rosas como repollos y esa melena como de venir de echar el día en la playa.

2. El novio. ¿Qué podría decir para no ser desalmado? Pues callarme, pero no ha lugar. No sé si era una disfraz de mariachi, de domador circense, de maestro de ceremonia de una fiesta en la fábrica de chocolate de Willy Wonca… Ay señor. No he podido dormir, soñé que me ahogaban los bizarros invitados con las lazadas de oro satinado de su pañoleta y su fajín.