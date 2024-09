Aciertos y errores de la moda masculina en la alfombra roja del Festival de Venecia

Los hombres, y me encanta hablar hoy de esto, también han deslumbrado en las alfombras rojas del Festival de Venecia . No todos, claro, qué aburrido sería el mundo si todo fuese bonito y perfecto. Pero hoy me voy a regodear en muchos de estos aciertos. Algunos lo son aquí por la pura teatralidad chic del momento aunque en otras circunstancias o lugares no nos fascinarían tanto. Otros lo serían siempre. Y sí, también hay errores aunque nos gusten quienes los cometen.

2. Que Almodóvar es parte de nuestra historia del cine español ante los ojos del mundo, no lo dudo. Que muchas de sus películas, no todas me encantan, reflejan con maestría el costumbrismo y las tradiciones españolas, también. Y eso nos debe enorgullecer, está claro. Pero aunque me diviertan sus looks, no pasará a la historia como el tipo más elegante de un evento. Su trajecito rosa chicle en la alfombra roja nocturna de Venecia chirriaba. Y no, no me parece mal un traje rosa, pero no era el lugar, ni el momento en pleno estreno mundial de su última película La habitación de al lado.