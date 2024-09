Aciertos y errores de la fiesta del 80 aniversario de ¡HOLA!









La Casa HOLA abrió anoche las puertas del Palacio de la Trinidad a la sociedad española para celebrar sus 80 años de vida.

8 décadas de vida social, corazón amable, leyendas y polémicas reunidas en una muestra que permanecerá abierta al público hasta el domingo y en una fiesta que reunió a invitados variopintos y bien distintos y a algunas de las celebridades que han dado vida a las páginas de la mítica revista.

En el número especial de los 80 años, la reina de corazones, Isabel Preysler, abre de nuevo las puertas de su casa. Ella es acierto en este evento hasta cuando no aparece.

Aciertos

1. No habrá para mis ojos mejor vestido de anoche que el de Mónica Tomas. Negro rotundo y lazada de raso a un hombro. Espléndido.

2. El negro de volantes y escote con rosetón de Carmen Tobal no se quedaba atrás.

3 Negro, midi y de escote recto con tirantes. El perfecto cóctel lady de Alejandra de Rojas que tanto nos recuerda a su madre, la divina condesa de Montarco.

4. El otro negro de la noche, el Rubén Hernández de Elena Tablada.

5. Lentejuelas, rayas, cuello cisne sobre escote vertical… El vestidazo de Nuria March.

6. El divino vestido floral de Malena Costa, de Silvia Tcherassi.

7. María García de Jaime y Tomás Páramo eran una de las parejas bonitas de la noche. Ella en rojo español, tan corporativo de Hola.

8. Otra pareja de guapos, la de Carlos Baute y Astrid Klisans y su estupendo vestido con escote halter de lentejuelas.

9. Negro, satén, largo y lencero. Tan simple y tan efectivo. El acierto de Fiona Ferrer.

10. El bicolor de Teresa Baca, con cuello cisne joya, tenía ese perfume de las portadas de gala de los 90.

11. Lulu Figueroa y su mega volante by Fabio Encinar.

12. Iera Paperlight y su glitter de Claro Couture con bolso de plumas.

13. La eterna criticada por sus modelitos es Cristina Pedroche. Anoche yo la vi mejor con su palabra de honor blanco con cola de tul.

14. Por fin veo normal, aunque tampoco sea para tirar cohetes, a Victoria de Marichalar. Su verde apagado era de Claro Couture. No es que sea un aciertazo, la verdad, pero al menos hoy no la quemo en el inferno de los errores y la altivez.

15. El diseñador de las estrellas, como llaman a Michael Costello, vistió de blanco asimétrico a Ana Obregón. Pero ni fú, ni fá, la verdad.

Errores

1. Ya lo siento pero me horripilaba el vestido verde brilli de la joyera Cristina Yanes, que era como de certamen de Miss Universo pero de los 80. Qué horror.

2. Tampoco me gustaba, como no me gustó su colección en la MBFWM, el burruño rojo de De la Cierva y Nicolás que llevaba Mónica Cruz.

3. El fucsia con naranja de Paloma Segrelles se me antojó tan trasnochado.

4. Igual de trasnochado que el morado como de La Bella y La Bestia de Beatriz Espejel.

5. Los vestidos florales pueden ser top o parecer una bata de estar por casa. Esto segundo parecía el Fabiola Martínez, por guapa que ella sea.

6. No sabría describir el terrible degradado de Aída Artiles. Será porque se acerca Halloween. En un sitio incierto de los errores dejo a Laura Sánchez, a Norma Duval y a la mega top Eugenia Silva.

7. A Laura y su esmoquin blanco, pesquero, con salones verdes. Me encantaba, pero no sé si para esta noche de 80 años de celebración.

8. A Norma Duval porque me gusta infinitamente más de oscuro. Su rosa capote extra brillante de anoche no me gustaba, pero ella es parte de nuestra historia y un acierto tenerla en un evento siempre.

9. Tampoco me mataba de amor para esta noche el corto de lunares de Eugenia Silva. Que tal y como nos suele dejar de enamorados con sus lookazos anoche se me quedaba muy corta. Pero en ella el error en sí no cabe, quizá fue una simple equivocación. Las cosas terrenales del ser humano









Nacho Montes