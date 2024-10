Aciertos y errores en el desfile del Día de la Hispanidad

2. La princesa Leonor con el uniforme azul de gala de la Armada y la banda de la Orden de Carlos III. Ella cada día me gusta más y eso me congratula.

5. La presidenta de la Comunidad de Madrid eligió trench camel para este día de lluvia. Y sin saber el interior de su look, me gustaban sus pendientes lágrima en burgundy, como su cartera de mano.

1. Que el presidente del Gobierno llegue con plumífero acolchado con capucha es de traca. Y eso que en ese momento apenas chispeaba. No un trench, no un abrigo sobre el traje, no una gabardina… No, un acolchado con capucha como para salir de weekend informal al norte. ¿De verdad no hay nadie de protocolo en Moncloa que revise estas simples cosas?