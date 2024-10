Aciertos y errores de los Premios Forbes Content Creators 2024









La gala de entrega de los Premios Forbes Content Creators 2024, esos que premian a algunos creadores que hacen cosas interesantes, a otros que lo dudo y a algunos más que ni sé qué hacen en la vida en realidad porque no les conozco, nos dejó de nuevo a Victoria Federica de Marichalar como estrella máxima de un evento.

Y yo me pregunto si esto es un aliciente para algo, un éxito o un qué más da. Creo que me quedo con lo último pero oigan donde hay patrón, aunque fuese el de la última y remota fiesta del planeta, no manda marinero.

Que vaya por delante que a mí la mitad de la gente de esta party de hoy ni me va, ni me viene. Pero esto es también una opinión por encima de todo. Y de eso trata esta columna como es bien sabido, de opinar. Hablemos pues.

Aciertos

1. María García de Jaime me gusta hasta cuando no me gusta. No, no es una trampa verbal, al contrario. Es un “ella me gusta siempre”. Como su ultra femenino floral de hoy con zapatos burgundy.

2. Mar Flores era la senior en esta party y estaba estupenda con su esmoquin de glitter plata.

3. Me encantaba el lookazo de traje de chaqueta de Katia Gutiérrez Colomer.

4. Marta López Álamo hizo de un simple midi en vino un vestidazo. Y eso es un acierto siempre.

5. Anna Ferrer echó el resto en sus mangas flor XL y también acertó.

6. El negro bordado en plata le sentaba estupendamente a Alba Díaz.

7. A Ana Brito le gustan las flores, lo tengo claro. Y vuelve acertar, con o sin ellas.

8. He descubierto cierta chispa que desconocía en la jovencísima Marina Rivers gracias a Masterchef. Y me congratula, porque antes no habría llegado a ella porque no sabía de su existencia. Su chaqueta blanca de mangas globo tenía un punto de unos años 80 que ella se perdió, pero que le habrían encantado.

9. Lidia Torrent y su midi simple con halter blanco sobre negro.

10. Marta Torné usó esta tendencia del pantalón ancho que tan femenino me parece. Lo hizo con chaquetilla corta.

11. Nieves Bolos hizo de una conejita play boy un buen look de pantalones.

12. Pantalones también, con body crop top, en el look de Desiré Cordero.

13. Lola Lolita se dejó sus largos en el closet para tirar de un básico eterno, el Little black dress, aunque no creo que le fascinase a Chanel. Pero con medias, tan a lo ochentero, me hizo su gracia.

14. Illescas me gusta siempre porque es fresco como sus planos de viajes marinos. Esta noche le dejo en aciertos hasta con lo simple de su camiseta black.

15. Gotzon Mantuliz no es que llevase el lookazo de la noche pero él tiene rollo siempre hasta con un básico tres piezas en gris.

16. Jaime Astrain es un cañón de señor.

17. Hoy de los chicos me quedo con Pelayo sin duda alguna. Su esmoquin cruzado con lazada, by Dolce&Gabbana, era lo más ad hoc para esta gala.

Y en el limbo sitúo a la insigne Victoria Federica. No, no me gustaba su vestido marrón, la verdad. Pero error no era, eso es obvio. Lo que pasa es que no le pillo yo el rollo a su oficio, ni a la expectativa. No sé. Que me mata de la pereza vaya y eso me impide destacarla en un acierto. Ojalá un día lo logre por su propio mérito y lo haré con placer. Lo prometo.

Errores

1. Si Candela Gómez intentó ser una Miércoles Adams en este miércoles de no ceniza se quemó, pero vamos… No sabría ni por dónde empezar a apagar este siniestro fuego.

2. Marta Camín se creyó Madona. Qué cosas.

3. La acuarela confusa de Gara Durán también tenía su punto siniestro, que no es lo mismo que tener su punto.

4. He intentado pillarle el truco al vestidito de Alicia By Hermoss pero por más que le he dado vueltas sólo se me antoja como un mal traje de patinadora de hielo rusa que una noche quiso ser andaluza. Qué feo, vaya.

5. El jumpsuite como de encaje con falda repollo de Sara Fructuoso ya me cortocircuita.

6. No me gustó el pantalón blanco con body de Marta Pombo.

7. Y menos aún el vestido fruncido de su hermana Lucía.

8. Ni el camisón oversize pistacho de Tania Llasera, con lo guapa que es ella.

9. Ya hay que tener frío, la jeta muy fea o el aburrimiento muy elevado para “emburkarse” en una fiesta a estas alturas de la vida, como hizo Ceciarmy, aunque no sepa quién es.

Cierro con Omar Montes, juro que no es mi hermano, sin ser un error. Él me suele hacer gracia aunque me espanten sus estilismos. Y esta noche no había cogido lo peor de su armario, todo lo contrario.

Nacho Montes