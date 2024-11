Aciertos y errores de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías

El novio, su sobrino, no sé si soñó con sus looks, pero si lo hizo más bien serían pesadillas.

El segundo, a pesar de Clará, a mí no me encandiló. Pero también estaba guapa con su romántico ultra escotado.

1. El novio . Ya lo siento pero no pillé ninguno de sus dos looks. Ni el raro japo de cuello mao gris marrón de la ceremonia primera, ni el chaleco black damasco como de sofá de un tanatorio de peli de vampiros con levita de la segunda boda. Estaba terrible con ambos.

2. Entrañable era la complicidad de la novia y su padre , no lo dudo, pero el traje vainilla en patchwork de él era para aullar. Creo que no he visto algo tan terrible en una boda en años. Y ya es correr.

3. Tampoco me gustó el top crop con terciopelo de Henar Ortiz , tía del novio y de una reina Letizia a la que estaba claro que no íbamos a ver entre los surrealismos de este enlace.

Con perdón de Roberto Leal y su mujer que me parecen, hasta cuando no me matan de amor sus looks, una pareja bien cuqui.