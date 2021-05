Aciertos y errores de Belén Corsini en su boda con Carlos Fitz-James Stuart

Horas después de la resaca de la última boda celebrada en el Palacio de Liria , ese que fuese morada y talismán de la desaparecida Duquesa de Alba, a la que seguimos recordando con sonrisas y cariño, analizamos al detalle el vestido de una novia que me atrevería a decir que no va a tener rival de estilo en mucho tiempo.

Las novias son siempre un respetado secreto, haya o no de por medio una exclusiva. El sábado, cuando analizaba los looks de los invitados más cercanos a la llegada a Liria, intenté idealizar cómo sería el vestido de esta novia que a mí, sin conocerla de nada, me despierta ternura, frescura, romanticismo y simpatía. Ella ya tenía ganado mucho de antemano porque es de esas mujeres de belleza y clase natural.