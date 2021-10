La hija pequeña de Bertín Osborne y la desaparecida Sandra Domecq, se casaba en la iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera con un homenaje claro a su madre: “Hoy me toca a mí, mamá. Cuánto desearía que fueras tú la que me estuviera vistiendo. Cuánto desearía ver tu cara a mi lado en el altar... pero, tal y como me prometiste, aunque no te sea posible estar físicamente, aquí estarás agarrando mi mano desde el cielo, y así lo sentiré yo. Siempre conmigo".