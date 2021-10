"Hoy me toca a mí, mamá. Cuánto desearía que fueras tú la que me estuviera vistiendo, cuánto desearía ver tu cara a mi lado en el altar… Pero, tal y como me prometiste, aunque no te sea posible estar físicamente, aquí estarás agarrando mi mano desde el cielo, y así lo sentiré yo. Siempre conmigo", escribía la novia en sus redes minutos antes de acudir a la iglesia en sus redes, acordándose de la difunta Sandra Domecq, fallecida en 2004.