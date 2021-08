Aciertos y errores del estilo de Irene Montero

Juro por lo más sagrado que he intentado buscar algo agradable en los looks de Irene Montero en muchas fotos de este año y ha sido misión imposible. Así que lo que habrían podido ser unos aciertos y errores sobre su imagen en general se ha convertido en un decálogo de lo imposible. O sea, de todas esas cosas por las que me chirría su imagen pública. Y esto, es más que obvio, va más allá de las tendencias políticas. Que vaya eso por delante.