Aciertos y errores de los MTV EMAs 2021









Cordon Press

Si hay cada año una de esas galas en las que el ‘brillibrilli’ y el horror son casi el dress code para los invitados esa es la de los Premios MTV, en cualquiera de sus versiones.

Hay muchas otras, no crean que voy a racanear ahora, pero esta es la que nos dejaba anoche de nuevo con las pupilas dilatadas como a los gatos callejeros de una ciudad sin ley.

Si hablásemos de música diría que Ed Sheeran aniquiló a Justin Bieber. Pero como de lo que hablamos aquí es de moda, de looks y de protocolos perdidos pues diré que una vez más no me da la vida para afilarme la lengua con tanta tela que cortar…

Aciertos

1. Señoras y señores saquen las trompetas que hoy a Rita Ora le doy un ‘aciertazo’. La chica estaba estupenda con sus pantalones y su top black de plumas con cola.

2. El Givenchy degradado de lentejuelas y flecos de Saweetie era demasiado maravilloso para una noche tan caótica.

3. Winnie Harlow me gusta mucho tantas veces que cuando que cuando no me gusta me disgusto. Hoy no era lo más, pero visto lo visto.

4. Emma Heesters no era la pera, pero con la fauna de anoche su esmoquin de glitter rosa brillaba como la Navidad.

5. Jedet anoche era casi una diosa. Las cosas de la escasa competencia.

6. Lo mismo me pasó con Montana Brown, que dudo que me hubiese parecido un acierto con su blanco corto con cola si no fuese porque ayer en el país de los ciegos cualquier tuerto era rey.

7. Y sí, hoy también se lleva un acierto nuestra Dulceida, que en semejante party de los horrores estaba mona hasta con su imposible fruncido ultra corto azulete.

Errores

1. A mí me van a perdonar pero con todo el rollo musical y estético setentero de los Maneskin, ¿por qué su vocalista iba en bragas y ligas?

2. Aún estoy buscando el filtro para saber de qué iba Riccardo Simonetti, esta Conchita postmoderna de provincia germana.

3. Kim Petras se cargó de un plumazo el estilo british.

4. Olly Alexander se pintó su acuarela en el último after.

5. Maluma cada día está más buenorro, dicen. Y yo le veo cada día más hortera. Qué cosas.

6. Kiddy Smile o cómo llamar a un fontanero XXL.

7. Sí, Ed volvió a ponerse esa camisa en blanco turbio, sucio, roto que pasea por medio planeta. Ya sólo espero que tenga al menos media docena para que no sea la misma de verdad. Se la calzó con este trajecito discreto que debía representar el fuego de los siete infiernos del mundo. Ah no, que eso eran maravillas. Bueno, es igual, ya para el caso…









Nacho Montes