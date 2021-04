Aciertos

12. La piscina de Kerry Washington fue testigo de su look de red carpet, este vestido midi bordado en nazareno de Etro con casquete. Que no era mi favorito, pues no. Pero tampoco me parecía un error.

Errores

3. Si me dicen que el rojo corto de Madison Thompson era el de su madre para la fiesta pop de un final de curso de antaño me lo trago.

4. Catherina O’Hara me hizo dudar. Y eso no puede ser acierto. Me gustaba su falda larga silueta de lentejuelas, me gustaba su corpiño blanco, me gustaba su rollo de blusa con pajarita fuera de su lugar. Pero al verlo todo junto, nada casaba.