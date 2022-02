Aciertos y errores de los SAG Awards 2022, los Premios del Sindicato de Actores

11. Me congratula por fin poner a Salma Hayek en los aciertos, ella hace lo imposible por que no sea así normalmente. Su Gucci de ayer, sin ser lo mejor de la noche, lo consiguió. Algo es algo.

1. No sé si me chirriaba más el fruncido de Kerry Washington o su color de chaleco de avería en carretera. Juro que no he dormido porque las pupilas se me dilataron hasta el amanecer.