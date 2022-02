Alexandra Daddario , de The White Lotus, fue de las primeras en pisar la alfombra roja con un vestido blanco metalizado de gran escote firmado por Versace .

Nicole Kidman , nominada junto a Javier Bardem por Being the Ricardos, apostó por un modelo en blanco y negro firmado por Saint Laurent .

Jessica Chastain , mejor actriz por ‘The Eyes of Tammy Faye’, eligió un traje sastre de Dior en blanco de acabado brillante

Lady Gaga , nominada a mejor actriz por ‘House of Gucci’, apostó por un modelo blanco de escote corazón firmado por Armani Privé .

Jared Leto , nominado como mejor actor de reparto por ‘House of Gucci’, eligió un sastre en color celeste firmado por Gucci .

Will Smith , premiado como mejor actor de película por ‘King Richard’, vestido por Dolce & Gabbana , y Jada Pinket con un modelo vintage de Garreth Pugh .

Kirsten Dunst, nominada a mejor actriz de reparto por ‘The Power of the Dog’, eligió un vestido rojo de Erdem, de acabado glitter y escote off shoulders