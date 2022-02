Javier Bardem, muy emocionado, le dedica su Goya a Pilar Bardem: "Me enseñó a sobrevivir"

Y como chimpún final, solo quedaba hablar de ella, de “la mujer que me parió, que me ayudó a sobrevivir, que me enseñó la admiración por este oficio, que fue un ejemplo de compromiso, una actriz inmensa y uno de los mejores seres humanos que me he encontrado”. Esa es su madre, su “amada madre” Pilar Bardem, a la que perdió el 17 de julio del pasado año. Mirando al cielo, le ha dedicado el premio, susurrando antes de despedirse del auditorio un sentido “te quiero”.