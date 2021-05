Aciertos y errores de Isabel Díaz Ayuso: tips de estilo para la presidenta de la Comunidad de Madrid

A simple vista, sin tener que detenernos mucho en todos los detalles de la imagen que proyecta la recién electa presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso , cualquiera podría concluir que sus looks y su aspecto general están muy lejos de su edad y de su talla.

A menudo los políticos de nuestro país no se detienen ni un segundo en explorar la imagen que trasladan a sus votantes. Y esto, aunque les parezca una banalidad, es fundamental para que otros confíen en ellos. Lo que nos envuelve, más allá de las tendencias y de las modas, es lo primero que mostramos de nuestra personalidad y lo que nos define en los momentos claves. En un representante público es gran parte de su pasaporte al éxito o al fracaso.

2. El calzado es uno de sus talones de Aquiles, nunca mejor dicho. Pocas veces me ha gustado verla por los pies. Si le da por algo abusa hasta el exceso como con estas botas que no se quita hace semanas. Este look, que tenía buenos puntos inicialmente, se emborrona en cuanto analizamos sus pisadas.