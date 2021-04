La vida privada de Isabel Díaz Ayuso: un divorcio, un hermano y amigos dentro de la política

Isabel Díaz Ayuso es la candidata del Partido Popular para las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo casada durante tres años

La relación con sus padres o sus amigos dentro de la política, lo que no se sabe de la madrileña

Fue el pasado mes de marzo cuando Isabel Díaz Ayuso, que preside la Comunidad de Madrid desde 2019, disolvía la Asamblea regional para convocar unas elecciones autonómicas anticipadas que han provocado un auténtico revuelo en el mundo de la política. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y con un Máster de Comunicación Política y Protocolo, la madrileña se metió en este mundo al afiliarse al Partido Popular en el año 2005. Y todo lo que vino después, en el ámbito profesional, ya se conoce. Pero el lado más íntimo de Ayuso sigue siendo un misterio para muchos.

Días después de su toma de posesión, Isabel se mudó a un piso de poco más de 60 metros cuadrados en el barrio de Chamberí. Aunque actualmente vive de alquiler, la presidenta es propietaria del apartamento en el que vive su madre, con quien siempre ha tenido una relación muy cercana. Y es que la candidata del Partido Popular se independizó al cumplir 24 años, poco después de volver de una temporada en el extranjero, cuando se dio cuenta de que “no podía convivir con su padre”, que falleció en el año 2014.

Según publicó por aquel entonces el periódico ‘El Mundo’, Leonardo Díaz Álvarez mantuvo una relación complicada con sus dos hijos, Isabel y Tomás. Él era uno de los cuatro socios de una empresa a la que concedieron un préstamo de 400.000 euros que, tras años de problemas económicos, nunca pudo devolver. Tiempo después, ‘El Confidencial’ hacía pública esta información explicando que Leonardo había dado como garantía la pequeña finca de 558 metros que tenían en Sotillo de la Adrara, en Ávila, el pueblo de la presidencia por parte de su familia paterna. “Mi padre no tenía poder ejecutivo, solo era avalista. No tenía control de la empresa ni de sus cuentas”, explicó ella misma.

El desconocido divorcio de Isabel Díaz Ayuso y su sonada ruptura con Jairo Alonso

Fue el periódico ‘El País’ el que desvelo un dato que ella nunca había mencionado. Al parecer, la presidenta estuvo casada de 2008 a 2011 con un empresario del que nunca se ha sabido la identidad. Pero del que sí hemos conocido algo más es de su última pareja, Jairo Alonso, un peluquero que había sido amigo de juventud de Sotillo de la Adrada, su pueblo que, como hemos dicho antes, es por parte de su padre.

Comenzaron a salir juntos en 2017 y eran habituales las muestras de cariño que él hacía públicas a través de sus redes sociales. Cuando ella pasó a presidir la Comunidad de Madrid, no tuvo problema en aparecer junto a él en varios eventos públicos, pero hace tan solo unos meses se anunciaba su ruptura. “Estoy bien, muy centrada en la pandemia y la nieve, de modo que no he tenido ocasión de asumir el momento”, admitió meses después de poner fin a su relación. “Fácil no es, pero guardamos una gran amistad y desde hace bastante tiempo. Lo hemos pasado muy bien”, añadía.

En una entrevista con Alsina en el programa ‘Más de uno’, Isabel Díaz Ayuso hacía un comentario sobre los ex que no tardó en hacerse viral. La presidenta, en plena campaña electoral, aseguraba que la forma de vida madrileña permite que uno “se lo pase bien” y que ofrece “múltiples posibilidades de empezar de cero una vida”. “Puedes cambiar de empresa o de pareja y no volver a encontrártelo nunca más”, decía, calificando de que los residentes en Madrid podrían tener una “libertad” que no ocurre en todas partes.

Los planes de maternidad de la candidata del Partido Popular

En cuanto a sus planes con la maternidad, en una entrevista con Maria Teresa Campos, la presidenta admitía que es “muy familiar”, que ser madre es algo que siempre ha querido, pero que también es muy independiente. “Siempre me he volcado en el trabajo y he perdido mucho el tiempo. Por eso llega un momento en el que me lo tengo que plantear. Yo no he conocido a una madre que se haya arrepentido de serlo, así que la edad es lo de menos. Pero es cierto que si los tienes antes evidentemente tiene una serie de ventajas”, admitía, tal y como puedes recordar en este vídeo.

Los amigos de Isabel Díaz Ayuso dentro de la política

Son la antítesis en lo que a ideas políticas se refiere, pero hubo un día, hace años, en el que la actual presidenta de Madrid y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, salían a tomar cañas juntos. Estudiaron en la misma Universidad y más tarde coincidieron en el programa ‘La Tuerka’, donde debatían sobre asuntos de la sociedad. "Eran lo mismo, obligándote a hacer huelgas, paralizándolo todo. Ellos se quedaron aquí viviendo de esto y otros nos empezamos a vivir, trabajar y conocer el mundo. Nunca salieron de la política. Se quedaron en la Universidad Complutense y ya vivieron de ello, colocándose los uno a los otros y creando un entramado hasta hoy”, contaba hace poco en la misma entrevista con Maria Teresa Campos.

Pero el que sí ha demostrado tener una cercana relación con Díaz Ayuso es Martínez Almeida, actual alcalde de la Comunidad de Madrid. Hemos podido verles juntos en muchas apariciones públicas, incluso han sido fotografiados desayunando en el centro de la capital. Ambos mantienen una relación “de confianza” que parece ir más allá de lo profesional y, con el humor que caracteriza a ambos, han bromeado en alguna ocasión con aquello de ser los “solterones” que están entregados a la Comunidad de Madrid y se definen como "partner".