Jordi Cruz votaría a Isabel Díaz Ayuso: "No puede ser, qué está pasando"

El chef, que lleva desde septiembre con sus restaurantes cerrados por las restricciones de la pandemia, se ha mojado en política

Una contradicción ideológica que ha manifestado en una entrevista para la SER Catalunya

Faltan menos de dos semanas para que los madrileños pasen por las urnas en unas autonómicas atípicas. Ya no solo por enmarcarse dentro de una pandemia o porque se celebren un martes, sino porque fueron convocadas de forma inesperada a mitad de legislatura. Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la comunidad, se batirá el próximo 4 de mayo con Pablo Iglesias, Mónica García, Ángel Gabilondo, Edmundo Bal o Rocío Monasterio en unas elecciones que muchos ven con dimensión nacional. Y al igual que la sociedad civil, los famosos también están divididos en esta importante decisión.

Son muchos los vips que, desde que Twitter entró en juego, decidieron echarse a un lado y esquivar cualquier pregunta que tuviese que ver con su posición política. Una forma de evitar polémicas no verbalizando su postura ante un tema tan polarizado como este, más aún tras la crisis sanitaria derivada por la covid-19.

Cristina Pedroche, por unas declaraciones de 2016 en las que se reivindicaba como votante de la izquierda más allá de su privilegiada posición económica, ya está curtida en eso de generar debate mojándose en estos lares. Y a ella se ha sumado Jordi Cruz, cuyo nombre ya se ha convertido en el trending topic de la semana tras una entrevista para 'Aquí, amb Josep Cuní', el matinal de SER Catalunya.

La dramática situación por la que atraviesan los restaurantes de Jordi Cruz

Tal y como ya contó su compañero Pepe Rodríguez en una entrevista reciente, sus restaurantes llevan cerrados desde septiembre de 2020. Ahora, con el fin del estado de alarma previsto para el 9 de mayo, el catalán espera reabrir y poder "dar servicio hasta las once". En su caso asume que aún "tiene pulmón" para aguantar y que al no depender de un alquiler no "está vendido". Pero esto no será eterno.

"A nosotros no solo no nos han dado dinero, sino que se nos ha dado por muertos. Se nos hace pagar impuestos y se nos da por muertos. Y las ayudas que hay... Es que hay sitios que ya están muertos, no os daremos ayudas. Es que ni la posibilidad. Nos han hecho que nos enmierdemos", ha denunciado.

Plantearse votar al PP, una opción que jamás había pasado por la mente del chef

Su petición desde las ondas ha sido para los políticos, a los que ha suplicado que les den "valor" a los hosteleros, que "crean" en ellos. "No somos el enemigo, no somos culpables. Hemos hecho las cosas muy bien este verano y no veo motivos para que nos marginen de esta forma. Lo intentaremos hacer bien, para que crean un poco, porque no puede haber tanta diferencia entre lo que hacemos en Barcelona y lo que se hace en Madrid", ha manifestado con desazón.