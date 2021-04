Pepe Rodríguez, desesperado: "Temo por mi restaurante, la situación es límite"

Poco a poco, echándole horas e ingenio, las estrellas Michelin y el 'no tenemos mesa' hicieron de su negocio un éxito. Tanto, que su labor en los fogones le convirtió en uno de los cocineros más queridos de la pequeña pantalla. Lo que jamás pensó es que 90 años después de que El Bohío abriese por primera vez sus puertas nos estaríamos enfrentando a una pandemia que (casi) echa un siglo de trabajo al traste .

El futuro de El Bohío, en peligro

Así lo ha contado él mismo en una entrevista para los compañeros de Lecturas, donde ha confesado que ha llegado a temer -y sigue temiendo- por el futuro de su restaurante. "No las tengo todas conmigo", ha admitido con pesadumbre. "Estamos en ese límite. Yo voy a dar todo lo que pueda para mantenerlo hasta que un día diga: 'Señores, hasta aquí hemos llegado'. Ojalá que no llegue, pero no descarto nada. Hay un momento en que cada uno tiene un límite".