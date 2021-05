A primerísima hora de la mañana, acompañada por su hijo Piero, que nació hace apenas cuatro meses , la mujer de Isco Alarcón nos demostraba vía stories que su primer plan del día era ir a votar . Tras una larga cola que otras celebrities como la escritora Lucía Etxebarría han optado por no aguantar, no ejerciendo así su derecho a elegir a su representante autonómico, la también influencer nos ha hecho partícipes de una anécdota que ha descrito como "sorprendente", "divertida" y, por encima de todo, "muy rara" .

"La mujer que estaba justo detrás de mí me ha preguntado: '¿Dónde está la papeleta de tal partido?' Yo le he dicho: 'No lo sé'. Y me ha dicho: 'Ah, ¿no? Y tú a quién vas a votar?", ha narrado con cara de impresión, incrédula por lo que acababa de vivir en el colegio electoral. La reacción de esta señora, que se ha mostrado entre "asustada y sorprendida de que hubiese otras opciones" que no fuesen la suya, ha ido a más cuando Sara Sálamo le ha desvelado a quién iba a votar.