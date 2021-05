Lucía Etxebarria, al ver la fila de su colegio electoral: "Me decido por la abstención por pura vagancia"

Este martes, 4 de mayo, más de 5 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para las elecciones autonómicas de la capital

Lucía Etxebarria ha desvelado en su cuenta de Twitter la razón por la que ha decidido no votar en estos comicios

Un polémico motivo por el que ha tenido que hacer frente a miles de críticas y ataques de usuarios

Los 1.084 colegios electorales de la capital han abierto hoy sus puertas para una intensa jornada electoral marcada por las estrictas medidas de seguridad exigidas por la pandemia. Las elecciones de este 4 de mayo servirán para que los más de 5 millones de madrileños citados a las urnas escojan a los 136 diputados de la Asamblea de Madrid y, por lo tanto, quién se pondrá al frente de la región durante los próximos dos años. Unos comicios de especial relevancia para la política nacional que están dejando a su paso algunas polémicas en las redes sociales, como la protagonizada por Lucía Etxebarria, que ha dejado atónitos a sus seguidores tras revelar la razón por la que ha decidido no insertar su voto en las urnas.

“Ayer una amiga me convenció de que no me abstuviera y hoy he ido a votar y en mi barrio había una cola tan grande que he regresado. Así que me decido por la abstención pero por pura vagancia”, desvelaba el inesperado motivo por el que habría decidido no ejercer su derecho a voto. Una polémica justificación que ha provocado la perplejidad de muchos de sus seguidores. “Piensa que hubo quien se dejó la vida para que nosotros, hoy, podamos votar. ¿Y tú te abstienes por vagancia?”, mostraba su indignación un usuario, que le recomendaba ir a votar “lo que te dé la gana” por “respeto y dignidad” a aquellos que consiguieron con su lucha que hoy tuviese esta oportunidad.

“No tienes vergüenza”, le hacía llegar otra, que lograba la respuesta de la protagonista de esta noticia. “La abstención es un derecho. Sin embargo, Los insultos a una desconocida porque no hace lo que a ti te gustaría que la desconocida hiciera son propios de persona muy poco democrática”, señalaba Etxebarria, que reconocía que tenía como plan meter el dibujo de un “ladrillo morado en la urna, pero no estoy como para hacer colas”. Ante esta oleada de críticas y tras responder a algunas de ellas, Lucía ha compartido una última reflexión sobre este asunto: “Para lo bueno y para lo malo no le debo nada a nadie excepto a mí misma. Así que si no te gusta lo que hago con mi voto es tu problema pero no el mío. ‘Vida nada me debes, Vida estamos en paz".

La “sorprendente” vivencia de Sara Sálamo en su colegio electoral

Quien no ha dudado en esperar para votar “más de una horita” en la cola a primera hora de la mañana ha sido Sara Sálamo. La mujer de Isco Alarcón, acompañada de su hijo Piero, hacía partícipes a sus seguidores de una anécdota “sorprendente, “divertida”, pero, por encima de todo, “muy rara” que ha vivido en sus propias carnes a la hora de ejercer su derecho a voto. “La mujer que estaba justo detrás de mí me ha preguntado: '¿Dónde está la papeleta de tal partido?' Yo le he dicho: 'No lo sé'. Y me ha dicho: 'Ah, ¿no? Y tú a quién vas a votar?", ha relatado con cierta incredulidad por lo que acababa de ocurrir.

