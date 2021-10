20 años de 'OT 1': las luces y las sombras de los primeros triunfitos desde su salto a la fama

La suerte personal tampoco ha acompañado a Alejandro Parreño. Tras descubrir los sinsabores de su paso por el programa una vez que se apagaron los focos, montó un grupo con su hermano, su alma gemela, al que perdió poco después. Esta marcha supuso un antes y un después en su vida: “A raíz de este hecho quise dejarlo todo y alejarme de todo este mundo”. ”Nunca me he sentido identificado con el concepto 'OT'. Salí no muy contento, me hacian cantar canciones que no me molan. Yo sabía que lo podía hacer mejor y cantar mejor”, ha recordado en alguna ocasión.