Nacido en el seno del matrimonio que Mari Carmen mantuvo con el abogado Manuel Almanzor, el heredero universal de la show-woman tiene 42 años. Vino al mundo el 26 de enero de 1981 y estaba muy unido a ella. "Su hijo no puede casi ni hablar, me decía que no se lo podía creer", comentó anoche José Manuel Parada en el programa ‘Juntos’ de la televisión autonómica madrileña.