¡La que se ha liado con las fotos de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca ! El martes por la tarde la prensa de España y del país nórdico se paralizaban con el bombazo periodístico de unas fotografías de ambos paseando por Madrid. Las imágenes no resultan comprometedoras y Genoveva ya ha negado romance pero la ocasión viene que ni pintada para recordar otros hombres que sí fueron pareja de la mexicana.

Conocimos a Genoveva, de 47 años, en los albores del milenio cuando comenzó un noviazgo con Cayetano Martínez de Irujo , uno de los solteros de oro de España en aquel momento. Se conocieron en Sevilla, la ciudad en la que ella participaba en un programa de intercambio de la Universidad de México donde preparaba un posgrado. En 2001 fueron padres de dos hijos, Luis y Amina , pero no se casaron hasta 2005. La boda tuvo lugar en el Palacio de Liria y el matrimonio se prolongó hasta 2008, cuando anunciaron su divorcio. A pesar de la ruptura, Genoveva y Cayetano han mantenido una relación cordial durante todos estos años y ella ha llegado a asegurar que hablan a diario.

Sí fue oficial la relación de Genoveva con Gonzalo, uno de los hijos de Mario Vargas Llosa . Se conocieron trabajando juntos para Acnur en 2008 y en 2010 confirmaron su noviazgo cuando viajaron hasta Estocolmo para acompañar a Mario Vargas Llosa a recoger el Premio Nobel. En aquella ocasión vimos a la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo plenamente integrada en la familia del literato y hasta el propio Mario llegó a bromear con la lesión que en aquel momento tenía la aristócrata: "Es una imprudente, se peleó con un caballo". El amor les duró dos años y medio pero, como en ocasiones anteriores, la ruptura no impidió que mantuviesen amistad .

El ex ministro de Justicia de José María Aznar, José María Michavila, encontró consuelo en Genoveva después de perder a su mujer en 2013. Irene Vázquez, que así se llamaba, padeció un infarto cerebral al dar a luz al quinto hijo del matrimonio. El abogado y la aristócrata se conocieron en 2014 en la boda de Verónica Cuevas, hermana menor de Paloma, pero no confirmaron la relación hasta varios meses después, cuando posaron abrazados para la portada de ‘¡Hola!’. A partir de ese momento no se ocultaron y era habitual verlos en los toros o en actos sociales. Fueron fotografiados juntos por última vez en julio de 2016.