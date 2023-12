Hasta siempre, Concha Velasco: la artista 360º a la que todo el mundo adoraba

Su marcha nos deja un increíble sentimiento de pérdida que nos va a costar recuperar. Y es que Concha ha formado parte de la vida de todos. No hay generación que no haya disfrutado de su arte: los más veteranos la siguen desde 'Las Chicas de la Cruz Roja', y la generación Netflix la ha disfrutado en 'Las Chicas del Cable'. Entre medias, toda una vida bajo los focos ejerciendo de actriz, cantante, presentadora o lo que se terciase .

Poco se puede decir de la trayectoria de esta vallisoletana universal que no se haya dicho ya. Lo ha dado todo y para todos y, por suerte, se ha marchado con su trabajo muy bien reconocido. No es para menos: era la mejor actriz, la presentadora más versátil, una cantante excepcional y, sobre todo, una figura respetada, admirada y muy querida.

Otra de las virtudes de Concha era gustar a todos sin tener que ocultar lo que pensaba. "Cuando me dicen que cómo me defino, digo que soy socialista, católica y española. A mí no me da vergüenza decir 'España", declaraba en una revista. Fueron precisamente sus firmes convicciones las que le permitieron levantarse después de innumerables caídas: ruinas económicas, reveses de salud, escándalos financieros y conflictos familiares de todo tipo.