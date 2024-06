Son muy escasas las ocasiones en las que la cabeza de lista del Partido Popular ha hablado abiertamente de su vida íntima. A sus 50 años, mantiene a su hijo Gonçal, de 13, alejada del foco mediático. "Su intimidad es sagrada, no tolera que se entre en ese espacio", insisten desde el PP. "Lucha y luchará por mantener su vida privada al margen de la política".

Según publicaba Beatriz Miranda en El Mundo hace unos años, Dolors estuvo casada durante años con su novio de toda la vida, pero se separó y decidió ser madre soltera. Desde entonces no habla de su vida sentimental y considera que su vida política no debe afectar en ningún momento a su familia. Su decisión no es caprichosa, su madre también militó en el partido y cuando la hoy candidata era adolescente, vivió como atentaban con un cóctel molotov su propia casa. "Todo lo que toca el independentismo lo rompe", asegura recordando el suceso.