Hasta que ha trascendido la noticia de su detención, Marius estaba disfrutando de un verano de ensueño. Apasionado del surf , viajó en busca de las olas en compañía de unos amigos. En sus stories había publicado varias fotografías presumiendo de físico, que además ha decorado con tatuajes : una flor, un puñal... son varios los dibujos que cubren sus brazos y su pecho y que muestra siempre que puede. También sabemos que es fumador , ya que no le importa fotografiarse con algún pitillo entre los labios.

De puertas para afuera, la relación de Marius con el marido de su madre, el príncipe Haakon, parece inmejorable. Es habitual que ambos aparezcan juntos y en buena sintonía en algunas publicaciones oficiales. Sin embargo, de tanto en cuanto algunas publicaciones hablan de distanciamiento y polémicas tras los muros del palacio noruego. La última tuvo lugar hace un año con motivo del 50 cumpleaños de su madre: el joven se ausentó con la excusa de que "no se encontraba bien ", pero algunos medios apuntaron que estaba de fiesta con unos amigos.

En lo sentimental Marius no tiene tanta suerte: tras salir durante más de un año con una conocida concursante de realities, no se le conoce pareja destable desde 2023. Hace unos meses se dejó ver con una joven camarera de un club nocturno Oslo, pero aquello parece que no terminó de florecer.