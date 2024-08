Según descubrimos a través de sus redes sociales, son varios los proyectos que mantienen ocupada a Juncal: Hace una década creó la empresa ‘Class Room’, que ejerce tareas de 'personal shopping' : La modelo ayuda profesionalmente a personas que no tienen tiempo o ganas de ir de compras a encontrar su propio estilo a través de las prendas que más les favorecen. En su biografía de Instagram, Rivero se presenta como Fundadora y CEO de BEC TV . Se trata de una plataforma interactiva, innovadora y única dedicada al lifestyle.

Juncal es madre de un hijo, un joven de 20 años llamado Derek, fruto de su matrimonio con el sueco Fredrick Anders Alm, hijo del propietario de la franquicia de Ikea en Palma de Mallorca. La modelo preserva al máximo la intimidad de su hijo y no lo muestra en redes sociales. El joven tampoco cuenta con perfil público. Poco se sabe de las razones por las que Juncal y su ex se separaron en 2006 pero, desde entonces, a la modelo no se le conoce pareja. Anteriormente se la había relacionado con el empresario Félix Cabeza, el príncipe Michel de Yugoslavia, Mirko (hijo de Gina Lollobrígida), el torero Óscar Higares, el cantante Manuel Quijano o Fernando Fernández Tapias.