Este verano Claudia compartió con sus seguidores una felicísima noticia: se casa con su novio, un joven llamado Vicente Benítez . Aunque no se conoce la fecha en la que se producirá el enlace, ya ha comenzado la cuenta atrás para que la Revuelta se emocione viendo a su hija vestida de blanco .

Como no podía ser de otra manera, la modelo no dudó en dedicarle un emotivo texto en las redes sociales con el que dejó reflejado la ausencia que iba a notar en su día a día al no tenerle cerca. Su vuelta a España, que la hizo por sorpresa con la complicidad de su hermana Claudia, emocionó enormemente a Raquel y al resto de la familia tal y como compartió también en sus perfiles.