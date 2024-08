Afincado con su familia en Alicante: la vida actual de Adans Peres, el ex marido acróbata de Estefanía de Mónaco

Tras separarse de Estefanía, Adans tuvo una época de gloria televisiva: tras participar en GH VIP en 2005, estuvo un tiempo recorriéndose los platós de Telecinco en compañía de su defensora, su tía Paquita. S in embargo, a medida que pasaban los años, su presencia en los platós se fue diluyendo y Peres volvió a centrarse en su papel como acróbata.

En la actualidad el ex marido de Estefanía reside en España, concretamente en Alicante. Sin desvincularse del universo del circo, Peres trabaja en la actualidad en calidad de empresario: Afincado en Altea desde 2008 y a sus 48 años lidera con su hermano una productora de espectáculos y una agencia de representación de artistas: "Nuestra empresa lleva a un montón de artistas y me suelo desplazar a muchas competiciones como la de Moscú, Italia, Alemania, Estados Unidos... Me paso el año viajando para encontrar talento", aseguró a El Mundo hace varios años.