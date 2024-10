Duro varapalo al que ha tenido que enfrentarse Bertín Osborne. Su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro, ha fallecido a los 96 años. Ha sido el diario El Debate el que ha informado de la trágica noticia, que tuvo lugar el pasado viernes, 18 de octubre, pero no había trascendido hasta ahora. No se conocen todavía las causas de su muerte, y este fin de semana el progenitor del cantante fue incinerado en el madrileño Tanatorio de La Paz. Su hijo, que hace unos días despedía también a uno de sus grandes amigos, Ignacio Arizon, no se ha pronunciado todavía sobre lo ocurrido. Mientras tanto, ponemos en contexto la figura de Enrique Ortiz, el patriarca de una importante saga española, y cómo era su relación con su hijo.