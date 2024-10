Bertín Osborne escribe una carta tras la muerte de un amigo íntimo: "Era mi hermano, incluso más que eso"

Bertín reconoce que le parece "mentira" tener que estar escribiendo al respecto, y reconoce estar "indignado" y enfadado" con "un ladrón que nos ha robado a todos, tantas veces, la vida de la gente que queremos". Se refiere al tabaco, por el que ya perdió hace años a otro gran amigo, Carlos Vergara. De Arizon ha dicho que ya con dieciocho años le advertía que dejase de fumar . "Él, al contrario que Carlos, me decía: 'Es verdad quillo, voy a dejarlo'. 55 años después ha muerto sin poder hacerlo", se ha sincerado el cantante, que ha hablado de Ignacio como " el hermano que nunca tuve" y "el ejemplo más genuino de la palabra 'bueno”.

En el largo y emotivo texto, el exmarido de Fabiola Martínez ha tirado de memoria para recordar algunos y episodios significativos vividos junto a él en las más de cinco décadas que tuvieron amistad. Cómo le tiraba los cartones de tabaco por la borda cuando navegaban para que no fumase más, cómo Ignacio le salvó la vida mientras hacían submarinismo cuando se quedó enganchado al fondo, cómo cazaban juntos, y cómo no consiguió que a Arizon le gustase el fútbol y cómo este le llenó el depósito del coche el día de su boda y le dijo: "Ahí está el coche lleno, si no lo tienes claro, súbete y escápate”.