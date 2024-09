Bertín Osborne confirma que ya conoce a su hijo con Gabriela Guillén: "Se parece muchísimo"

Hace ya casi nueve meses que Gabriela Guillén dio a luz a su hijo. Un bebé del que se desconoce el nombre y del que no ha habido imágenes más allá de las captadas fugazmente por los paparazzi. Apenas unos días después de su nacimiento, Bertín Osborne, a quien ella siempre ha atribuido su paternidad , declaró que no pretendía ejercer como padre, recrudeciendo la guerra mediática entre ambos. Con el tiempo, las aguas se han calmado, y el cantante ha decidido asumir sus responsabilidades , reconociéndolo como hijo suyo . En las ultimas horas ha confirmado, además, que ya lo conoce . Esto es lo que ha contado.

El vínculo entre la fisioterapeuta y el cantante ha sido una auténtica montaña rusa desde que hace aproximadamente un año y medio saliese a la luz que ambos tenían un romance. Las distintas versiones sobre el tipo de relación que mantenían fueron el primer punto de disenso. A ello se seguiría después el anuncio del embarazo de la paraguaya, revelándose así que el sevillano sería padre por sexta vez a los sesenta y nueve años. La gestación de Gabriela fue un auténtico ir y venir de mensajes cruzados, reproches y distanciamiento entre ambos. Cuando ella dio a luz al bebé el 31 de diciembre del año pasado, no tenía contacto alguno con él.

Se trata de una ultima pregunta que volvió a generar tensión en estos meses de verano, con declaraciones de Gabriela que parecían romper los lazos con Bertín , al asegurar que este no se estaba interesando nada por el niño . Las crecientes cuestiones con respecto al posible bautizo del niño dispararon de nuevo las dudas sobre si había algún tipo de contacto o relación entre padre e hijo.

Este pasado miércoles, la revista Diez Minutos conseguía en exclusiva unas declaraciones de Guillén. En sus escuetas palabras, afirmaba que Osborne ya ha visto al pequeño . No aclaraba entonces si esto se había producido por un encuentro en persona o simplemente a través de fotografías. Ahora, el cantante lo ha ratificado durante su asistencia a la inauguración de la SIMOF, unas horas antes de la boda de Ana Cristina Portillo , la hermana pequeña de sus hijas mayores.

Bertín se ha parado a responder a la prensa, señalando que no "está escrito en ningún sitio" que tenga que hablar de sus cuestiones personales. El motivo que ha aducido es la existencia de terceras personas. De "un menor, y no quiero especular con eso, porque el día de mañana, cuando vaya por la calle o en el colegio le dirán cosas que no le van a gustar. Quiero llevar eso en privado", ha aclarado, para evitar que el día de mañana esta cosas le puedan afectar tanto a él como al niño. Y antes de irse, preguntado por los compañeros de la prensa sobre si tenía ganas de conocerlo, ha respondido: "Si yo ya sé cómo es, perfectamente. Ya sé perfectamente cómo es. Y además se parece muchísimo", ha contestado, entre risas.