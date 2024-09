Gabriela Guillén, dispuesta a dar una oportunidad a Bertín Osborne: "Por mi hijo todo es posible"

La noticia de la paternidad de Osborne, que evitó durante muchos meses hablar del bebé como su hijo y llegó a declarar que no tenía pensado ejercer como padre, dio un giro a finales de la pasada primavera, cuando el exmarido de Fabiola Martínez hizo público un comunicado conjunto con Guillén, en el que asumía sus responsabilidades con respecto al niño, que cumplía ya medio año de vida por entonces. No pasarían más que unas semanas hasta que ella volviese a romper lazos con él, en el mes de julio, al asegurar que Bertín no se estaba preocupando por su hijo. A lo largo del verano colearon, todavía, los reproches.