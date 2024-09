Gabriela Guillén, sobre la posible presencia de Bertín en el bautizo: "Lo mismo le hace ilusión conocer a su hijo"

Este fin de semana Bertín Osborne reaparecía ante los medios de comunicación y hablaba de su verano. El artista contó que ha pasado dos meses y medio junto a Kike y Carlos, sus hijos en común con Fabiola Martínez , y que se encontraba "con una depre de caballo" tras separarse de ellos. Además, los compañeros de prensa le preguntaron por el bautizo del hijo de Gabriela Guillén , a lo que el presentador comentó que no tiene la información de que esté organizado pero que confiaba en que su ex lo tuviese todo listo porque es "muy organizada".

Osborne no quiso entrar en detalles de si irá o no al bautizo, así como tampoco habló de la relación que tiene actualmente con Gabriela. " Primero me tendrán que invitar. Segundo, ese es un tema que es muy personal y que sí os voy a pedir que me dejéis no contestaros. Ella está estupenda, el niño también, yo estoy fenomenal y mis hijos también. Eso es todo lo que os puedo decir", dijo hace unos días.