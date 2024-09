Gabriela Guillén desmiente que Bertín Osborne conozca a su hijo: "Se dicen medias verdades"

Molesta por todo lo que se ha comentado, Gabriela ha insistido en que todo lo que dice el padre de su hijo le afecta a ella porque los medios inmediatamente la llaman o la asaltan por la calle. Ella siempre se ha mostrado muy educada, pero ante una situación que se repite una y otra vez ya prefiere callar. "De mi boca no sale nada. Todo lo que Bertín comenta me repercute directamente. Cuando él dice una cosa, luego me llaman para preguntarme, pero es que yo no he dicho nada. Todas las veces que me han sacado en la en la calle, yo he contestado con ironía… De ahí a que se saque alguna verdad entre líneas… Eso es otra cosa. Entonces, he llegado ya a un punto en el que que ya no quiero hablar para que no se tergiverse todo lo que digo".