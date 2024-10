Álvaro Muñoz Escassi y Valeri: la cronología de lo que ha ocurrido entre ellos hasta llegar a los tribunales

De vuelta a Madrid, el 17 de junio, Álvaro confirmaba que estaban de nuevo juntos. Nos hemos casado en el barco ", dijo para sorpresa de los reporteros que los esperaban en la terminal. María José, por su parte, declaró en redes sociales que “las parejas a veces necesitan reajustarse”. “Llegó un momento en que los planes de Álvaro no se correspondían con los míos. En ese proceso estamos. Ojalá podamos compaginarlos porque tengo un hijo de seis años que es mi prioridad y si podemos compaginarlo todo sería perfecto. Si no, nos veremos cuando podamos sin que eso sea motivo de análisis o crisis. Es cuestión de priorizar", manifestó.

A través de un correo electrónico Valeri hace alusión a los sucesos ocurridos el 23 de mayo: en el email, además de explicar los detalles de su relación con Escassi, le comunica que el jinete le debe 1.500 euros. La modelo intenta mediar entre ambos para evitar que la situación escale. María José Suárez pone fin a todo. " Resuélvelo, pero no quiero saber nada más de ti ", le dice la diseñadora a su ya ex.

Con la resaca de la posible relación entre Escassi e Hiba en los medios rosa llega a las redacciones la historia de Valeri y el jinete. Ese viernes, 6 de julio, el seductor sevillano decide contar su versión en ‘De Viernes’. "Esto es difícil de llevar, ha habido mucho ruido y mucha desinformación. No he dormido bien estos días. Me gustaría contar la verdad para que deje de haber rumores que no son ciertos", explica. En el programa cuenta que María José y él mantenían una relación abierta y confirma que tuvo relaciones con Valeri. Eso sí, asegura que nunca acordó ningún pago más allá del transporte y que lo que ha sufrido por parte de la colombiana fue una extorsión.