Conocemos a Antonio, el padre enfermero de Ana Guerra con el que comparte un significativo tatuaje

Padre e hija están muy unidos desde siempre. Antonio compaginaba su vida como profesional sanitario con la música y de toda la vida ha tocado boleros y canciones populares en distintos grupos. Ana siempre lo ha tenido como ejemplo y antes de convertirse en famosa pensaba en seguir sus pasos: “Siempre ha sido mi otra gran vocación porque he vivido el amor por el oficio desde pequeña en casa. Ser enfermera podría ser mi plan B, me gusta cuidar de los demás”, asegura la canaria.

El padre de Ana también acaparó titulares cuando asistió a unos heridos de un accidente de tráfico durante unas vacaciones con su hija en Formentera. "Mi hija iba conduciendo. Paramos y atendimos a las dos chicas, pero luego hubo problemas con la ambulancia. Literalmente, me vetaron de atenderlas . Estoy dándole vueltas y estudiando la posibilidad de denunciarlos por intrusismo laboral. En aquel momento la autoridad sanitaria era yo, me identifiqué y me prohibieron subir a la ambulancia", contó indignado.

La colaboración que Isabel Pantoja y Ana Guerra tuvieron hace unas semanas permitió al padre de la futura novia conocer de cerca a la tonadillera. Su impresión no pudo ser mejor: “Me he llevado una sorpresa muy, muy grata con Isabel Pantoja, no me la imaginaba, un cariño, un acogimiento continuo, desde el primer momento en que pisamos las tablas del escenario en Tenerife, nos abrazó y nos quiso mucho, y la verdad que muy bien, muy bien”, dijo.