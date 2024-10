El vínculo familiar entre Víctor Elías y la familia real (pues la madre del actor y el padre de la reina eran primos hermanos ) ha suscitado un gran interés porque era posible que viésemos a parte de la familia Ortiz en esta celebración. Aunque Letizia finalmente no ha acudido, sí que hemos podido ver a su tía, Henar Ortiz . La hermana de Jesús Ortiz llegaba a la finca Prados Moros este jueves en el autobús junto al resto de los invitados.

A pesar de no poder ver detalles de los looks porque todos han entrado a la finca en el autobús, sí hemos podido ver a través de la imagen tomada por la ventaba que Henar ha optado por lleva el pelo recogido en un moño dejando sobre la cara el flequillo y unas gafas de ver .

Este mismo año, el periodista Martín Bianchi presentó su libro, 'Letizia en Vetusta', para el que recopiló diferentes detalles de la sonada boda de los reyes hace veinte años. Entre algunos de los invitados con los que habló consiguió el testimonio de Henar Ortiz, tía de Letizia. "He hablado con su tía, con Henar Ortiz, que te cuenta cómo lo vivió esa familia que no tenía nada que ver con esta boda, que no se iban a casar con Felipe. Cómo fueron tratadas por los medios de comunicación y por la sociedad en general, la crueldad con la que fueron tratados", comentó el escritor.