Un aspecto importante de sus estilismos es su compromiso con la moda española, donde no faltan pequeñas enseñas entre las que destaca -Laura Bernal, Polín et Moi, Pedro del Hierro, Cayro Woman o Babbaki entre otras- y firmas low cost como Inditex, Sfera, Zara o Mango; pero tampoco faltan marcas como Carolina Herrera y Hugo Boss. Este apoyo a la industria nacional no solo contribuye a consolidar su imagen de futura reina de España, sino que también la convierte en una embajadora de la moda ‘made in Spain’, dándole visibilidad y prestigio a nivel internacional.