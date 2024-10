De hecho, la medallista olímpica asegura que se quedó de piedra cuando la infanta Sofía le dijo con gran naturalidad "que hace unos días habían revisado lo que hacía en sus entrenamientos". "Sí que tienen TikTok e Instagram porque me dijo que hace unos días me estuvo revisando a ver lo que hacía de entrenamientos . Me quedé loca", ha contado en televisión.

Eso sí, a la joven le daba bastante vergüenza pedírselo de manera directa. "Me dio mucha vergüenza preguntarle si me podía dar su Instagram", remarcaba. Además, también destapa un curioso detalle sobre la personalidad de la infanta, y es que parece ser que le encanta hacer bromas.

De hecho, María Hervás desvelaba también que Letizia siempre hace el esfuerzo de informarse bien y conocer el día a día de las distintas personalidades con las que se encuentra gracias a sus redes. "Me dijo: 'Sigo a compañeras tuyas, espero que no caigas en determinados perfiles que otras personas tienen que no me gustan demasiado'", comentaba la actriz. "Había hecho el ejercicio de informarse porque sabía que iba a cenar conmigo y tuvo el respeto de informarse". Al igual que en el caso de Leonor y Sofía, el nombre con el que Letizia "cotillea" en redes sociales sigue siendo todo un misterio.