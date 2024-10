El divertidísimo momento fan de Letizia con Supersubmarina tras un concierto: "Entró diciendo..."

El manager del grupo, Ernesto, ha relatado entre risas que la reina Letizia apareció en dos de los shows de la banda, en uno siendo princesa y en otro ya como reina. El batería de la banda, Pope, aporta más detalles del momento en el que entró en el camerino de los artistas: "Abro la puerta y llega la princesa Letizia y me dice: 'Hola, Pope'. Me sorprendió bastante que se supera mi nombre". Entonces, la reina le preguntó si podía entrar y él, sin creérselo todavía muy bien, le respondió: "Como no puedas tú... Y le abrí la puerta. Me fui a por mi cerveza, y luego volví y la saludé de verdad".