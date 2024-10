Beatriz estaba muy nerviosa en aquel momento, acababan de decir su nombre y de subir al escenario donde "no se oye nada de lo que está pasando porque la presentadora habla hacia la sala y a ti te da la espalda". Ella se situó al lado de los reyes y asegura que "en el momento en el que dijeron el nombre de la ganadora no se escuchó arriba del escenario". "Entonces claro, el rey y la reina, muy amablemente, se dirigieron hacia mi y me preguntaron que quién había ganado o algo así. Yo que no había escuchado una mierda, sentí que los reyes me habían hecho una petición que no sabía responder, así que me puse muy nerviosa. Con mucha solemnidad, me acerqué a ellos y les dije 'no tengo ni idea, sus majestades'", ha contado entre risas la finalista en su podcast, a lo que los reyes le respondieron que "no se preocupase". Una divertida anécdota que la periodista ha querido compartir con Guillermo Alonso y con todos sus oyentes.