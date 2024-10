Este 15 de octubre del 2024, el Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona acogerá la 73.ª edición del Premio Planeta . Desde 1952, se reconoce a la mejor obra escrita en castellano durante el último año. Desde ese año, la finalidad de estos galardones no es otra que promover los proyectos de los escritores y autores castellanos y así dar a conocer su obra a la sociedad de nuestro país.

Como en cualquier galardón o evento de relevancia nacional que se precie, antes de dar comienzo a la gala, muchos rostros conocidos o personalidades de diferentes instituciones posan en la alfombra roja del evento y, en esta ocasión, no ha sido menos. ¡Te contamos todos los detalles!

Como ha ocurrido en otras ocasiones en estos mismos premios, Felipe VI y Letizia no han dudado en acudir a esta cita anual. Como suele pasar en cada aparición pública de la reina de España, todos los ojos están puestos en su look. Sin embargo, en esta ocasión, la monarca ha reaparecido en el Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona con un vestido que no ha llevado en otras ocasiones.