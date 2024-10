Según ha explicado en distintos tuits al conversar sobre el gesto de Felipe hacia Letizia, el manotazo se produjo porque la tarta no era real, sino de cartón, a modo decorativo para celebrar las siete décadas y media de trayectoria de los galardones. "La tarta esa era de cartón, pusieron una en cada mesa para celebrar el cumple, pero luego sirvieron una mini tarta en un platito para cada invitado", ha escrito Fanjul. Preguntado al respecto por el también periodista Martín Bianchi, Fanjul ha insistido en que las razones del gesto del monarca "no es para que [Letizia] no coma, sino porque no es comestible".