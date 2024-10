Pero la historia ha dado un giro ahora, como ha contado la propia escritora. Lo ha hecho, según el portal Informalia, en un encuentro privado con periodistas realizado en su propia casa en Madrid realizado hace unos días. Allí Laurence explicó que la obra, que no estaba finalizada todavía pero de la que se llegó a publicar incluso un primer extracto, se ha paralizado, por ahora, y que en principio no verá la luz, o que al menos esto no ocurrirá con la celeridad que se había comentado (se llegó a decir, este pasado septiembre, que el libro se publicaría en apenas unas semanas en Francia). No hay, según sus propias palabras, fecha de lanzamiento por ahora.