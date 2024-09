Point de Vue incluye también en la información que ha podido obtener en exclusiva algunas de las líneas que ha escrito el exjefe del Estado en su obra. En este primer avance se sobreentiende cuál es el motivo por el que el abuelo de la princesa Leonor y la infanta Sofía se ha animado a dar un paso insólito, sobre el que su propio padre, Juan de Borbón, le desaconsejó , habida cuenta de que además, como el mismo escribe, " los reyes no se confiesan. Y menos aún públicamente ".

Según Juan Carlos, los secretos de los monarcas "permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios". "¿Por qué voy a desobedecerlo?", se pregunta a sí mismo en relación a la advertencia que en el pasado le hizo su progenitor. "¿Por qué he cambiado de opinión? Tengo la sensación de que están robándome mi propia historia”. El citado medio gala aclara, por lo demás, que en las páginas de sus memorias, Juan Carlos I reconoce "sus errores y malas elecciones", no oculta sus arrepentimientos y habla "con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo y preferiría confesar que mentir".